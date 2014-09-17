İstanbul Valiliği görevinden merkeze alınan Hüseyin Avni Mutlu, rahat ve müsterih bir şekilde ayrıldığını söyledi. Makamların geçici olduğuna dikkat çeken Mutlu, “İnsanoğlu bu dünyada bir hiçtir. Hepimiz geldiğimiz yere gidiyoruz” dedi.

Valiler Kararnamesiyle İstanbul Valiliği görevinden merkeze alınan Hüseyin Avni Mutlu, açıklamalarda bulundu.

Mutlu, “Geldiğimiz gibi ayrılıyoruz. Hamd ederek, şükrederek ayrılıyoruz. İnsanoğlu bu dünyada bir hiçtir. Makamlar gelip geçicidir. Hepimiz geldiğimiz yere gidiyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayacağını ifade eden Mutlu, “Vedalaşmak gibi şey söz konusu değildir. İnsanımızın yanında dün olduğu gibi olacağız. Burada yaşayacağız” dedi.

“Rahat ve müsterih bir şekilde ayrılıyorum” diyen Hüseyin Avni Mutlu, “Geldiğimiz gün ile bir gün sonrası arasında fark görmeyiz. Giriş de güzeldir, gidiş de güzeldir. Başımızın üzerinedir” şeklinde konuştu.