İnsanlık 'Somali'de ölmemek için direniyor!

T24

SOMALİ'NİN ÜÇTE BİRİ ÖLÜM SINIRINDA



Nasıl yardım edebilirsiniz?



Yardım malzemelerini taşıyan ilk kargo uçakları yola çıktı

Somali'de yaşanan kuraklıktan dolayı 11 yıl önce Etiyopya'ya göç eden Somalililer, su ve tuvalet gibi en önemli ihtiyaçlardan mahrum şekilde, naylon ve kartondan yaptıkları barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Etiyopya'nın Hartşeik bölgesinde, bugüne kadar kendilerine ulaştırılan yardımlarla açlıktan ölmemek için direnen Somalili mültecilerin sayısını n 1 milyon 200 bin olduğu belirtiliyor.Aralında çok sayıda hastanında bulunduğu mülteciler, yetersiz beslenmeden kaynaklanan karın şişmeleri, saç ve deri hastalıkları ile gözlerindeki katarak hastalığının yanı sıra sıtma, ishal ve tüberküloz gibi çok sayıda bulaşıcı ve salgın hastalık nedeniyle ölüm kalım savaşı veriyor.Somali nüfusunun yaklaşık üçte birinin ölüm sınırında olduğunu ve bunun da yarıdan fazlasının çocuk olduğunu kaydeden Küçükali, şunları söyledi: "Daha dünyaya yeni gelmiş bu çocuklar açlıktan ölüyorlar. Başka bir şeyden değil açlıktan ölüyorlar ve dünya buna sessiz kalıyor. O dünya ki, yılda 160 milyar doları güzellik için harcıyor. Somali'nin derdi 1.5 milyar dolar. Bu para yüz tane Somali'yi ayağa kaldırır. Dünya insanları azıcık dayanışmayı bilse bu sorun halledilir. Ülke olarak bu işin önderliğini yapmalıyız. Bu bize yakışır. Onun için Turkuvaz grubuna, özelinde de Sabah Gazetesi'ne, atv ve A Haber ile çalışanlarına, Türk Kızılayı adına, gönüllülerim adına çok büyük hürmet ve saygı duyuyorum. Böylesine önemli bir konuyu ele aldı ve işliyor. Kamuoyuna bunu duyurmak lazım. Her gün 50 çocuk ölüyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz yemek yerken boğazımızda düğümlenmeli. Peygamber efendimiz diyor ki; 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' Onlar bu durumdayken biz yatağımızda rahat yatamayız. Yatmamalıyız. İnsanlarımız bu kampanyaya bugünden katılmalıdırlar."Türk Kızılayı Somali için bir yardım kampanyası düzenliyor. Siz de bu kampanyaya katılmak isterseniz şunları yapabilirsiniz:Tüm bankalardaki Kızılay hesabına para yatırabilirsiniz.168 Bağış ve İletişim Hattı'nı arayabilirsiniz.2868'e 5 TL karşılığında boş bir mesaj gönderebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü kampanya kapsamında Somali'ye yardım malzemelerini taşıyan ilk kargo uçakları yola çıktı.

Türk Hava Yollarına ait ilk kargo uçakları Esenboğa Havalima'nında düzenlenen törenin ardından havalandı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, açlık, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle ölümle her gün karşı karşıya olan 5 milyon insanın bulunduğu, yaklaşık 6 dakikada 1 çocuğun hayata gözlerini yumduğu Somali'de yaşanan büyük insanlık dramı karşısında, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin duyarsız kalmadığını, başlatılan yardımların öncüsü olarak ilk 2 kargo uçağının gönderildiğini söyledi.

Somali'de yaşanan yoksulluktan herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Bozdağ, ''Yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Bu ayıbın ortakları da bütün insanlıktır. O nedenle bu ayıbı bütün insanlık olarak el ele vermek suretiyle ortadan kaldırabiliriz'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldığını anımsatan Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan kampanyanın beklentilerin üzerinde bir katılımla sürdüğünü söyledi.



İHH YARDIM GÖTÜRDÜ



İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'ya yardım çerçevesinde Somalili mültecileri de unutmadı. Türkiye'de toplanan yardımlarla alınan gıda maddeleri, ilk önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirildi. Daha sonra başkente 750 kilometre uzaklıkta bulunan Somali eyaletine gönderilen gıda maddeleri, ardından da açlık ve kuraklığın vurduğu Hartşeik kampındaki Somalilere teslim edildi.



Toplam 300 ton mısır, 2 ton yağ ve 2 ton hurmadan oluşan yardımı teslim alan 3 bin ailenin yüzünde mutluluk okunduğu dikkat çekti.



Dağıtım törenine katılan İHH İnsani Yadım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 60 yılın en kurak yıllarını yaşayan Afrika'da dünyanın en fakir üç ülkesinden ikisi olan Somali ve Etiyopya'da insanların uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi.



Gıda yardımında bulundukları Etiyopya'nın bu bölgesine 11 yıl önce kuraklık dolayısıyla köylerini terk ederek gelen insanların bir daha köylerine dönemediklerini belirten Atalay, 2000 yılındaki büyük kuraklık döneminde yine bu bölgeye geldiklerine dikkati çekerek, "O yıllarda bu insanlara yardım getirmiştik. Fakat 11 sene sonra tekrar geldiğimizde değişen hiçbir şeyin oladığına bir kez daha tanık olduk. İnsanlar ve açlıktan ölüm tehlikesi içindeler" dedi.





KALICI PROJELER GEREKİYOR



Bölgeye gelen yardım kuruluşlarının en fazla 2-3 ay sonra yavaş yavaş çekildiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:



"Gelen yardımlar, pansuman niteliğindeki tedbirden öteye geçmeyecektir. Bu nedenle bölgenin kuraklığı ve yoksulluğunun önüne geçmemizin yollarını aramalıyız. Bu bölgelere su kuyusu ve küçükbaş hayvanlar vermeliyiz. Su göletleri oluşturacak projelere yatırım yapmalıyız ve kampanyalarımızın yarısını kuyu ve hayvancılık projelerine dönüştürmeliyiz. Aksi halde bu insanların yaralarını asla tedavi edemeyiz. Sivil toplum örgütleri kampanyalarının büyük bölümün ü kalıcı projelere dönüştürmesi gerekiyor. Unutmamak gerekir ki Afrika ve bu bölgenin genelinde kronik kuraklık, hastalık ve yoksulluk var. Fakat bu sefalet önlenebilir. Tedavisi çok kolay. Yeter ki kalıcı projelere öncelik verelim."



Bu kapsamda Etiyopya'nın Somali eyaletinde çalışmalarına başladıklar ını kaydeden Atalay, bölgede 6 su kuyusu açtıklarını, bundan sonraki dönemde de bir su göleti ve iki su kuyusu açmak için gerekli adımların Türkiye'ye döner dönmez atılacağını sözlerine ekledi.





