İnsanlık Anıtı'nın yıkımına AB'de tepkili!

T24 - Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkımına başlanması, Avrupa Birliği’nde tepkiyle karşılandı



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre yıkımı, ‘sanata sansür’ olarak adlandırdı ve şu açıklamayı yaptı: “Yapım sürecinde olan bir anıtın yıkılması, sanat eserlerine yönelik açık bir sansürdür ve bu gelişmeyi kaygı verici buluyorum. Bu eserin aynı zamanda Türkler ve Ermenilerle kardeşlik ve eşitlik projesi olması, yıkım kararıyla bu mesajın da ortadan kaldırılması anlamına geliyor.”





Bakan Günay devreye girdi



Heykeltraş Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan’ın, Kars’taki İnsanlık Anıtı’nın yıkımına beş kala Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a yaptığı çağrı aynı gün yanıt buldu. Günay, önce Kazan’ı aradı, ardından Erzurum Bölge Koruma Kurulu’nu devreye sokarak yıkımın, kurulca değerlendirilinceye kadar durdurulmasını istedi. Kazan geçen hafta Bakan Ertuğrul Günay’a bir dilekçe vererek 12 Eylül darbesinden sonra açılan Barış Derneği davasında birlikte yargılandıklarını hatırlatmıştı.





Danıştaya başvuracak



Turgut Kazan, “Sonuç olarak, başlatılan yıkım faaliyeti, Koruma Yüksek Kurulu ve Erzurum Koruma Bölge Kurulu kararlarına açıkça aykırıdır. Bölge Koruma Kurulu’nun açık uyarısına rağmen, yıkımı sürdürmek, Belediye Başkanı, Belediye yetkilileri ve yıkımı üstlenip yürüten kişiler için cezai ve hukuki sorumluluk doğuracaktır” diyor. Yıkıma başlanırsa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulacağı gibi, tazminat davası açılacak. Kazan, bugün Danıştay’a da başvuracak.





Rüzgâr yıktırmadı



İskelenin üzerine vinçle kaldırılan elmas kesme makinesini hazırlayan Avşin İnşaat’ın işçileri, şiddetli rüzgar yüzünden çalışmalara ara verdi. Belediyeden de yıkım talimatı gelmedi





