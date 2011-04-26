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'İnsanlık Anıtı' yıkılıyor

Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması çalışmalarına yeniden başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda heykelin ilk olarak ba&#

26 Nisan 2011 03:00

T24 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması çalışmalarına yeniden başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda heykelin ilk olarak baş kısmı kesildi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' olarak nitelediği "İnsanlık Anıtı"nın kaldırılması işini alan firma, dün akşam saatlerinde çalışmalara başladı. Anıtın kesim işlerinde kullanılacak elmas ucun kırılması, havanın kararması ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalar bu sabaha ertelendi.

Yetkililer, teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından, heykeli kaldırma çalışmalarına sabah saatlerde yeniden başladıklarını belirterek, heykeldeki kesim işleminin sürdüğünü bildirdi.

Heykelin ilk olarak baş kısmı kesildi.

İki insan figürlü anıtın 18 parça halinde kesileceği, anıtın parçalarının daha sonra kamyona yüklenerek belediyenin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceği öğrenildi.

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