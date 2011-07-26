-İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTEN YARGILANACAK OSLO (A.A) - 26.07.2011 - Norveç polisinin, saldırgan Anders Behring Breivik'i, 30 yıl hapis cezasını öngören "insanlığa karşı suç işlemekle" yargılamayı düşündüğü bildirildi. Savcı Christian Hatlo, Aftensposten gazetesine yaptığı açıklamada, Norveç polisinin şu anda, 30 yıl hapis cezasını öngören "insanlığa karşı suç"la ilgili ceza yasasına 2008'de eklenen bir hükme başvurmayı değerlendirdiğini belirtti. Savcılık sözcülerinden Sturla Henreiksboe, polisin şu ana kadar terörle ilgili 147 sayılı fıkraya başvurduğunu, ancak başka hükümlere de başvurmayı düşündüğünü kaydederek, "henüz hiçbir nihai kararın alınmadığını" söyledi. Henreiksboe, "kurbanların isimlerinin, otopsiler yapıldıkça ve yakınlarına haber verildikçe aşamalı olarak açıklanacağını" belirterek, kimliklerle ilgili ilk bilgilerin "muhtemelen bugün ilerleyen saatlerde" bildirilebileceğini söyledi. Suçunu kabul eden Norveçli Anders Behring Breivik'in başkent Oslo'daki saldırılarının ardından Ütoya'daki gençlik kampında yaptığı katliamda 76 kişi yaşamını yitirmişti.