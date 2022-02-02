İnsanların Covid'le enfekte edildiği deneyin "güvenli" olduğu açıklandı

Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Covid’le enfekte edildiği ilk araştırmanın "güvenli" olduğu sonucuna varıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Covid’le enfekte edildiği çalışmayı yürüten şirket Open Orphan, çalışmalar sonunda elde ettikleri verilerin Covid-19 salgınında tedavi ve aşıların test edilmesi için bir seçenek sunabileceğini açıkladı.

Open Orphan, gönüllülerin enfekte edildiği projeyi bir yıldır, Imperial College London ve Britanya hükümetinin aşı programı ile yürütüyordu.

Test sürecinde, 18-29 yaş aralığında 36 sağlıklı kadın ve erkek gönüllü oldu. Covid-19’un orijinal virüsüyle enfekte olan kişiler, yakından takip edildi. Bu kişiler, Covid’i geçirdikleri karantinadan çıktıktan sonra 12 ay boyunca takip edilecek.

Şirket, insan deneyinde herhangi bir büyük yan etkinin görülmediğini açıkladı.