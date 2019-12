İnsanlara maymun leşi yedirmişler

Bursa'da, hastalık sonucu ölen hayvanları gömüldükleri yerden çıkartıp etlerini kasaplara ve yemek fabrikalarına sattıkları, at, eşek ve maymun etleri ile çaldıkları etleri piyasaya sürdükleri öne sürülen 14 şüpheli yakalandı.



Toprak altından çıkardıkları ölü ve hastalıklı hayvanların etlerinin kasap ve yemek fabrikalarına satıldığı ihbarı üzerine, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aralık ayından bu yana yaptıkları istihbari çalışmalar sonucuda iddiaların doğru olduğunu belirleyen jandarma, elebaşılığını Ö.K.'nin yaptığı öne sürülen suç örgütüne ulaştı.



Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, suç örgütünün, veteriner raporları ile hastalıktan veya başka nedenle telef olduğu için gömülmüş olan hayvanları çıkartarak etlerini ‘normal kesilmiş hayvan' gibi kasap ve yemek fabrikalarına sattıklarını belirledi. Güvenlik güçleri, örgütün, at ve eşek gibi besi hayvanı olmayan hayvanların etlerini dana ve koyun etiymiş gibi piyasaya sürdüklerini, ayrıca hayvan hırsızlığı yaptıklarını, çaldıkları hayvanların etlerini aynı şekilde sattıklarını belirledi.



Jandarma ekipleri, bu tespitler üzerine, Tarım İl Müdürlüğü'nden bir ekibin desteğiyle Osmangazi Yıldırım ile Mustafakemalpaşa İlçesi'nde 16 ayrı eve ve işyerine düzenlediği baskınlarda adı açıklanmayan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, at eti, ölü hayvan eti ve bu etlerden imal edildiği tespit edilen çok miktarda sucuk ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.



Bursa'da telef olan at, eşek etlerini piyasaya süren Ö.K.'nin elebaşılığını yaptığı şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor. Bu kişilerin piyasaya telef olan maymunların etini bile sürdüğü belirlendi. Jandarma savcılıktan ek süre alınan şüphelilerin perşembe günü akşamı veya cuma günü adliyeye çıkartılacağını belirtirken gözaltı sayısının dahada artacağını açıkladı.