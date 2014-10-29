CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karaman'ın Ermenek ilçesinde madende mahsur kalan 18 işçiye ilişkin, hükümet yetkililerinin insanlar öldükten sonra olay yerine gittiklerini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Bugün Cumhuriyet Bayramı. Madendeki kaza nedeniyle birçok yerde kutlamalar iptal edildi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da orada şu anda. İncelemelerde bulunuyorlar. Sizin Twitter'dan bir açıklamanız olmuştu, ders alınmadı şeklinde. Nasıl değerlendireceksiniz?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

Madende insanların bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Umudun kesildiği ifade ediliyor. Gerçekten yüreğim yanıyor. Üzüldüğüm nokta şu; İnsanlar öldükten sonra hükümet koşarak gidiyor" dedi.

'Niye ölümden önce gitmiyorsunuz?'

Kılıçdaroğlu, hükümet yetkililerinin insanlar ölmeden önce oraya gitmesi gerektiğini savunarak, şöyle devam etti: "Şimdi bir sürü insan gidiyor. Ambulanslar gidiyor. Başbakan gidiyor. Cumhurbaşkanı gidiyor. Kurtarıcılar gidiyor. Oysa bütün bu olaylardan önce sadece bir mühendis, aklı başında, namuslu bir mühendis gönderselerdi bu ölümlerin hiçbirisi olmayacaktı. Sormadan edemiyorum. Bu ülkede gerçekten hükümet var mı? Gerçekten hükümet var mı bu ülkede?



Ölümden sonra gidiyorlar. Koşa koşa gidiyorlar. Niye ölümden önce gitmiyorsunuz? Niye bir yetkiliyi görevlendirmiyorsunuz? İnsanlar öldükten sonra mı o insanlara değer veriyorsunuz? Soma'da oldu, Ermenek'te oluyor. Yarın bir başka yerde olacak. Asansörde oluyor. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu? Yani hükümete gerçekten sormak istiyorum. İnsanın hayatı bu kadar ucuz mu?"

'Niye Fransa'da ölmüyor, Rusya'da ölmüyor?'

Kılıçdaroğlu, 'Neden bizde insanlar ölüyor da Fransa'da ölmüyor, Amerika'da ölmüyor, Rusya'da ölmüyor? Neden Avrupa birincisiyiz iş kazalarında, insan ölümünde. Neden Avrupa birincisiyiz? Hangi gerekçeyle? Vicdanım sızlıyor, üzülüyorum, kime dert yanacağız?" diye konuştu.

Vatandaşların düşünmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülke böyle yönetilemez. Böyle yönetilemez bu ülke. Öldükten sonra önlem alıyorlar. Öldükten sonra önlem alınmaz, akıllı insanlar, insanlar ölmeden önce önlem alırlar. Risk önceden belirlenir, önlem alınır. Ondan sonra siz ölümleri azaltmış olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.