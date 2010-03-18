İnsanlar hergün 3 saat 12 dakika TV karşısında

T24 - Dünya televizyon izleme oranı kriz dinlemeyerek geçen yıl da artış gösterdi ve günlük ortalama 3 saat 12 dakikaya ulaştı. Hindistan, Irak ve Vietnam gibi ülkelerin ilk kez dahil edildiği araştırmada ençok spor programlarının izlendiğine dikkat çekildi



Mediametrie şirketine ait Eurodata TV Worldwide tarafından 89 ülkede yapılan araştırmaya göre, krize rağmen dünyada ortalama televizyon izleme süresi 2009'da bir önceki yıla oranla 3 dakika arttı.



2004'ten bu yana artış halinde olan ve bu tarihten beri 9 dakika artan ortalama televizyon izleme süresini ölçmek için, aralarında Hindistan, Irak ve Vietnam gibi ilk kez dahil edilen ülkelerin de bulunduğu 89 ülkede potansiyel 3 milyar izleyicisi olan 2 bin kanalla ilgili veriler derlendi.



Eurodata TV Worldwide Başkan Yardımcısı Jacques Braun, verilerin açıklanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Ocak ve Şubat rakamlarına bakıldığında dünyada televizyon izleme oranındaki bu artışın bu yıl da özellikle Dünya Futbol Şampiyonası'nın etkisiyle devam etmesinin beklendiğini söyledi.



Kuzey Amerika günde 4 saat 40 dakika ile televizyon izleme rekorunu elinde tutuyor, bunu 4 saat 34 dakika ile Ortadoğu izliyor. Avrupa'da 3 saat 32 dakika ile Almanya başta gelirken 30'dan fazla ücretsiz kanalla en büyük pazarın temsilciliğini yapıyor.



Çin, 2008'e göre 5 dakika daha ekleyerek günde 2 saat 38 dakika izleme oranı yakaladı.



Öte yandan araştırmada, ABD'de Amerikan Futbol Ligi Final Maçı Super Bowl, İsveç'te Noel'de geleneksel olarak yayımlanan Donald Duck ve arkadaşları ve Çin'de yeni yıl programlarının daha da çok seyirci topladığı ortaya çıktı.



Spor alanında da 2009'un en çok izleyici çeken sektör olduğu, Super Bowl'un 98 milyondan fazla seyirci topladığı görüldü.



Türkiye'de de en çok izleyiciyi spor programlarının çektiği tespit edildi.

