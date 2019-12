İnsanlar delirmiş gibi geziyordu

THY'nin Tekirdağ adlı uçağının düşmesinin ardından uçağa giren ilk Türk gördüğü manzarayı anlattı.



THY uçağının kaza yaptığı havaalanının yanındaki yoldan arabasıyla geçerken saniye saniye izleyen İsmail Akyüz neler yaşadığını, yolcuları nasıl kurtardığını ve pilotu hayattayken gördüğünü DHA'ya anlattı.



İsmail Akyüz, kaza anında tesadüfen Schiphol Havaalanı'nın yanından geçtiğini, eşinin kendisine "Türk Hava Yolları uçağı ne güzel geliyor, aaa uçak düşecek mi dalgalar yaptı" demesiyle uçağa baktığını ve kazanın da tam o sırada meydana geldiğini söyledi. Akyüz, uçağın inişe geçtiğini ancak daha sonra burnunu tekrar kaldırarak yere çakıldığını dile getirdi.



Eşiyle birlikte şoka girmelerine rağmen uçaktan inmeye çalışan yaralı yolculara yardım etmeye çalıştıklarını belirten Akyüz, “İlk geldiğimde yerlerdeki insanları, yaralıları gördüm. Kimisi yerde yatıyordu, kimisi ayaktaydı. Hepsine yardım etmek olanaksızdı. Açık olan otomatik kapılardan uçağın içine girip, arka tarafa yöneldim. Birkaç kişi vardı, onları indirdik. Daha sonra ön tarafta Hollandalı bir bayan ‘Bana yardım edin’ diye bağırınca ona yardım ettik“ dedi.



‘Benzin kokusu yoktu’



Kurtardığı kişilerin koltuklarında bağlı olmadığını söyleyen Akyüz, “Bana sordular ‘Neredeyiz, ne oldu?’ diye. Hiçbirinin kemeri yoktu. Benzin kokusu veya sıcaklık da yoktu“ şeklinde konuştu. “Korku, endişe, ölüm bir an olsun aklımdan geçmedi. O anda sadece insanlara yardım etmek istedim” diyen Akyüz, bir Hollandalı ile birlikte 4 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.



‘İnsanlar deli gibi geziyordu’



İçerdeki manzaradansa dışarıda çok daha korkunç bir manzara ile karşılaştıklarını bildiren Akyüz, “O anı tarif etmek çok zor. İnsanın tüyleri ürperiyor. İnsanların her biri bir yerde yatıyor, bazısı geziyor ama deli gibi, ne yaptığından habersiz. Hatta ne olduğunu bile bilemiyorlardı” ifadelerini kullandı.



‘Eşim dün gece uyuyamadı’



Akyüz, “Burası tali bir yol olduğu için yardım ekipleri ve ambulansların gelmesi 20 dakika sürdü. Yaralıları o şekilde görmek herkesi çok etkiledi. Eşim dün gece uyuyamadı” dedi.



Uçak düştükten sonra bu kadar kişinin kurtulacağını asla tahmin etmediğini, hatta uçağın yanacağını düşündüğünü belirten Akyüz, “Kırığın arka tarafı gayet normal ama kuyruktan ön tarafa doğru ne olduğu görünmüyor. Her şey birbirine girmiş. Ama arka ve orta tarafta hiçbir şey yok.



‘Pilotun elini gördüm’



Geride kalanları pilotun başarısı kurtardı” diye konuştu. Uçağın önce arka tarafını vurduğunu, sonra kırıldığını ve ön tarafını çarptığını kaydeden Akyüz, “Ön tarafta pilotun elini gördüm. Ben gittiğimde yaşıyordu ama hareket edemiyordu" dedi.