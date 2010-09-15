İnsanlar bir yere ulaştıkları zaman etrafını unutuyor

T24 - 12 Dev Adam’ın büyük zaferinin ardında bugüne dek gizli kalmış bir isim var. Genç yetenekleri çocukluklarında keşfedip basketbol dünyasına kazandıran bir antrenör: Leyla Çalışkan.



Basketbol antrenörü Leyla Çalışkan Milli Takım kaptanı Hidayet Türkoğlu'ndaki yeteneği ilk gören, basketbola başlatan isim. Kerem Tunçeri de öğrencisi.



Hayatını basketbola adayan Leyla Çalışkan'ın farklı bir hayat öyküsü var.



Leyla Çalışkan, aslında dünyaya erkek olarak geldi. Aile sorunları sonucunda evlatlık verildikten sonra yatılı okula gitti.



Spor akademisi mezuniyetinden sonra da, içinden gelen sesi dinleyerek, hayatının bundan sonraki bölümünü kadın olarak sürdürmeye karar verdi, ameliyat oldu.



Leyla Çalışkan’ın öğrencileri büyük bir zafere imza attı. Çalışkan, onlarla gurur duyuyor. Ancak çalışkan maçlara davet edilmediği, eski öğrencileri onu aramadığı için biraz kırgın.



Leyla Çalışkan yine de basketbol dünyasına yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışkan, Can Dündar'la Ana Haber'de soruları yanıtladı.



Türkiye neden sizi bu kadar geç tanıdı?

Bilemiyorum, onu herhalde çalıştırdığım kişilere sormak lazım. Belki de ben biraz inzivada kalmak istediğim içindir







Nasıl keşfettiniz Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri’ni?

O zamanlar oyuncu seçimi için okulları dolaşıyorduk. Bayrampaşa İlköğretim Okulu’nun maçında Hidayet’i gördüm. Fiziğini çok beğendim, yetenekli olduğunu düşündüm. Öğretmeniyle ailesine ulaştım. Babasına gittik, teklif yaptık ama önce istemedi. Sonra araya hatırlı kişileri soktuk kabul ettirdik. Babası ‘Benim oğlum Ticaret Lisesi’ne gidecek, muhasebeci olacak’ diyordu. Hidayet o zaman 10 yaşındaydı.

Hidayet’in böyle bir noktaya geleceğini tahmin ediyor muydunuz?

Evet, tahmin ediyordum. Çok yetenekliydi zaten Türkiye Şampiyonası’nda küçükler kategorisinde oynadığımız zaman bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Ben özel durumum nedeniyle Çavuşoğlu Koleji’nden ayrılınca herkes o çocukları kapıştı. Hidayet’i de Efes Pilsen kaptı.







Özel durumum dediniz. Sizi aramama nedeni de o ameliyat mıdır?

Bilemiyorum, hiç sorma fırsatım olmadı. Özel olarak oturup konuşamadık. Ben öyle yorumluyorum. Ama belki de umarım değildir, başka bir nedendir.







Onlar dışında da insanlardan ameliyat nedeniyle böyle bir dışlama gördünüz mü?

Çok gördüm. İş yerimden ayrıldığım zaman özellikle basketbol çevrem, arkadaşlarım, dostlarım benden uzaklaştı. Yapayalnız kaldım, çok zor günler geçirdim. Ta ki Savaş Ay beni bulup, program yapıp, Çavuşoğlu Koleji’nin sahibinden iş bulana kadar üç senelik kötü bir dönemim var.







Hidayet ve Kerem size hiç yardımcı olmadı mı?

Hayır, kesinlikle aramadılar bile.





Gazetede haberi çıktı ondan sonra aradılar mı?

Hayır, aramadılar.







Kırgın mısınız?

Kırgın değilim ama onlara çok emek verdim. Bir arasınlar isterdim ama aramadılar, canları sağolsun.





Maçlarını izlediniz mi?

Hiçbir maçlarını kaçırmadım, sadece televizyondan izleyebildim. Biletim, davetiyem de yoktu. Basketbola uzun yıllar emek vermiş biri olarak gidip para vererek bilet almak istemedim.





Yeni Hidayetler geliyor mu?

İnşallah gelecek. Şu anda Yeşilyurt Spor Kulübü’ndeyim. Burada iyi bir yatırım yapıyoruz, iyi bir jenerasyon yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah yeni Hidayetler, Keremler gelecek.





Onlar daha vefalı olacak diye düşünüyor musunuz?

Zannetmiyorum. İnsanlar çok değişken, bir mevkiye ulaştıkları zaman etrafını unutuyorlar.

