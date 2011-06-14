'İnsanlar beni ciddiye alsın istemiştim'

T24- Suriye’deki olaylar sırasında “Şam’da Lezbiyen Bir Kız” adlı muhalif blog’uyla bir anda tüm dünyanın ilgi odağı olan Emine Araf’ın Türkiye’de tatil yapan bir Amerikalı olduğu ortaya çıktı. 40 yaşındaki Tom MacMaster adlı şahış, neden sahte kimlik kullandığını anlattı.

Burcu Karakaş'ın Milliyet'te yayımlanan (14 Haziran 2011) haberi şöyle:







Sultanahmet’te yakaladığımız Tom MacMaster (40) tüm dünyayı nasıl kandırdığını anlattı.

- Nereden çıktı bu fikir?

Ortadoğu hakkında yazmak istiyordum. Ciddiye alınmak için bir karakter uydurdum.

- Neden Suriyeli lezbiyen bir kadın?

Suriye’nin tarihi ve kültürüne meraklı biriyim. İnsanların kadınlara daha yumuşak davranacağını düşündüm. Lezbiyen kadın karakteri ile Batı’daki Ortadoğulu kadın klişesini sorgulamak istedim.

- Olayların bu noktaya geleceğini düşündün mü?

Hayır, kesinlikle. Beş kişi bile yazdıklarımı okusa yanıma kar diye düşünüyordum. Böylesi bir ilgiyle karşılanacağı aklımın ucundan geçmedi.

- Emine’nin kaçırıldığı hikayesi nereden çıktı?

Takipçilerimin sayısı birden bire artınca işlerin çığrından çıktığını hissettim. Emine’den kurtulmanın yollarını düşünürken “Emine kaçırılır, serbest bırakılır ve ülkeyi terk eder” senaryosunu uydurdum.

- Olayın infial yaratacağını düşünemedin mi?

Hata ettim, yanlış hesap yaptım.

- Sana yalancı diyebilir miyiz?

Bence Suriye hakkında tek bir yazı bile okumayacak kişilerin dikkatini çekebildim ve blogum sayesinde ülkede yaşananlardan haberdar oldular.

- Yaptıklarını sorumsuzca buluyor musun?

Evet, Suriyeli yetkilileri Emine adında kayıp bir kızı aramak zorunda bıraktım!

- Suriye’deki protestolar hakkındaki bilgilerini edindiğin bir mecra var mı?

İnternetten konuştuğum Suriyeli tanıdıklarım var. Yazdıklarımın hepsi doğru.

- Blogda yayınladığın özür açıklamasının altına neden İstanbul yazdın?

İnsanlar ülke dışında olduğumuzu bilsin, evimizi basmasınlar diye!

- Fotoğraflardaki kız kim?

İnternetten yarattığım karaktere benzettiğim uyacak Hırvat bir kızın fotoğrafları. Adı Jelena Lecic. Fotoğrafları Facebook’a ondan habersiz koydum. Gerçekten çok pişmanım.



