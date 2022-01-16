"İnsanca yaşamak farklı aç olmamak farklı" diyen vatandaş: Yemenin, içmenin, gezmeninin, hayatın sahtesini yaşıyoruz

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalının sokak röportajında bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. "İnsanca yaşamak farklı aç olmamak farklı" diyen vatandaş "Halinden memnun olanlar da kölelikten memnun olanlar. Yemenin, içmenin, gezmeninin, hayatın sahtesini yaşıyoruz" diye konuştu.

"700 yıl boyunca padişahın kölesi, malıydık" diyen vatandaş "Yurt dışını görmediğimiz için ülkeyi cennet sanıyoruz. Pirinci kaynatır çorbasını içerdik bunu insanca yaşamak sanırdık. Burada insanca yaşayan yok. Halinden memnun olanlar da kölelikten memnun olanlar. Onlar da yurt dışına bir kere bile çıkmamış. Bir şey görmemiş, bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaş, "Biz soğan ekmek yiyeceğiz' diyor. Efendileri 1000 odalı saraylarda yaşasın, ejder meyvesi yesin diye soğan ekmeği kabul ediyor ama ben kabul etmiyorum, insanca yaşayacağım. Yemenin, içmenin, gezmeninin, hayatın sahtesini yaşıyoruz" dedi.