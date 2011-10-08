'İnsanca Yaşam İçin' yürüdüler

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Sabah saatlerinde Ankara Garı önünde toplananlar, gruplar halinde mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, DİSK'e bağlı ''Kızıl Davul'' bandosu gösteri yaptı.Gruplar, arama yapıldıktan sonra miting alanına alındı. Ataması yapılmayan öğretmenler, arama noktasında bir süre oturma eyleme yaparak slogan attı. HES, termik santral ve altın madeni karşıtı köylülerin de katıldığı miting öncesi Grup Bandista ile Grup Kibele de konser verdi.DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, mitingde yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik, Genel Sağlık Sigortası ve Torba Yasa'nın Meclis'ten çalışanların muhalefetine rağmen çıktığını söyledi. Çalışanların kıdem tazminatı hakkında vazgeçmeyeceğini ifade eden Görgün, Türkiye'nin ''kuralsız çalıştırmanın hakim olduğu ucuz emek cennetine dönüştürülmek istendiğini'' öne sürdü.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ötekileştirilenleri, mağdurları, ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için ''Sokak Meclisi''nin oluşturulduğunu belirtti. Sokak Meclisi'nde yüzde 10 barajı olmadığını söyleyen Soğancı, Sokak Meclisi'nin bu topraklar ve insanlık için, yüreği barıştan kardeşlikten yana atanların meclisi olduğunu ifade etti.TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti istediklerini belirtti.KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise işçilerin kıdem tazminatının gasp edilmek istendiğini öne sürerek, özel istihdam bürolarını ve bölgesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkının görmezden gelindiğini savunan Özgen, ''İfade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadı'' dedi.Özgen, ''Eğer siyasi iktidar grevli toplu iş sözleşmesi hakkımızı bu dönem de gasp etmeye devam ederse, yüz binlerce kamu emekçisinden aldığımız güçle ve fiili mücadele geleneğimizin yol göstericiliğinde grev dahil bütün demokratik mücadele araçlarını kullanmaktan geri durmayacağız'' diye konuştu.