'İnsana Saygı Ödülü' 4. kez Albaraka Türk'ün

T24 - Kariyer.net ana sponsorluğunda 16–17 Şubat 2011 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 16. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde İnsana Saygı Ödülü’nü Albaraka üst üste dördüncü kez kazandı.

Türkiye’nin en büyük insan kaynakları platformu Kariyer.net’in ana sponsorluğunda düzenlenen ve insan kaynakları alanında başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere gerçekleştirilen İnsana Saygı Ödülleri’nde bu yıl 23 sektörden toplam 62 firma ödüle layık görüldü. Albaraka Türk 2010 yılında bankacılık sektörü alanında İnsana Saygı Ödülü’nü kazandı.

Kariyer.net ana sponsorluğunda 16–17 Şubat 2011 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde törenle sahiplerine verilen 10. İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmalara verildi. Ayrıca, adayların oylamasıyla belirlenen en beğenilen firma ve en beğenilen iş ilanları da ödüllendirildi. 1 Ocak - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında; aldığı başvuru adedi 10.000 ve üzerinde olan; adaya özel başvuru cevaplama oranı yüzde 99 ve üzerinde olan ve ortalama cevaplama süresi 20 gün ve altında olan firmalar arasında değerlendirme yapıldı. Belirlenen kriterlere göre; 2010 yılı Bankacılık Sektörü İnsana Saygı Ödülü’ne; 27 banka arasında yapılan değerlendirme neticesinde bu kategoride kriterlere Albaraka Türk uygun bulundu.

Albaraka insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu aldıkları ödüle ilişkin olarak, “Bankamızda çalışmak isteyen tüm adayların başvurularını inceliyor ve kurum kültürümüzden kaynaklı insana verdiğimiz değer çerçevesinde kendilerine olumlu ya da olumsuz mutlaka geri bildirimde bulunulmasına özen gösteriyoruz. Çünkü iş arayan insanlar için bir günün bile ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Değişen iş yaşamı yeni şartlarla beraber bizlere yeni imkânlar da sunuyor. Bu değerlerle oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün almış olduğu İnsana Saygı Ödülü’nün, bankamızın ülkemize karşı sorumluluk bilincini göstermesi açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.





