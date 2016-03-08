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Dünya

'İnsan' yine can aldı; fotoğraf çekilmek uğruna kuğuyu öldürdü!

Turistler, fotoğraf çektirmek için elden ele dolaştırdıkları yunusu da katletmişlerdi

08 Mart 2016 20:52

Arjantin'de denizde gördükleri yavru yunusla fotoğraf çektirmek için plaja çıkaran insanlar yunusun ölümüne yol açmasının ardından bir felaket haberi de Makedonya'dan geldi. Bir kadın turist fotoğraf çektirmek için sürüklediği kuğunun ölümüne sebep oldu.

Daily Mail haberine göre, kadın göldeki kuğuyu boynundan ve kanatlarından çekiştirerek kıyıya çekti ve fotoğraf çektirmeye çalıştı.Fotoğraf çektirdikten sonra kadın kuğuyu göl kıyısında bırakıp gitti, kuğu orada can verdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre bölgede turistlerin buulnmasına alışkın olduğundan kuğu ilk başta kendisine doğru gelen kadına tepki vermedi.

Daha sonra kadının ellerinden kurtulmaya çalışan kuğu olay sonrası kıyıda hareketsiz bir şekilde kaldı ve hayatını kaybetti.

 

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