-İNSAN MERKEZLİ HİZMET ODAKLI ÇALIŞIYORUZ SOMA (A.A) - 31.07.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''İnsan merkezli, hizmet odaklı çalışıyoruz'' dedi. Soma İlçe Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi'ne katılan Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, partilerinde gençlik kolları ve kadın kollarının kongre ile seçildiğini, bunun ''AK Parti farkı'' olduğunu, bu uygulamayı diğer partilerde görmenin mümkün olmadığını söyledi. Bu kongrelerin öneminin büyük olduğunu ifade eden Tanrıverdi, Soma'da 12 Haziran seçimlerinde başarılı bir sonuç elde ettiklerini ifade etti. Tanrıverdi, bu başarının altında herkesin önemli çalışmaları olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Zafere ulaşmada emeği geçen katkısı olan gönüldaşlarımıza, AK Parti'ye oy veren Somalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Somamızı ihmal etmedik, her fırsatta geldik. Hem yer altında çalışan madenci kardeşlerimizle beraber olduk, hem de yer üstünde çalışan esnafımız ve madenci kardeşlerimizin eşleriyle çocuklarıyla beraber olduk. Soma'nın benim gözümde ayrı bir önemi, değeri vardır. 2002 seçimlerinden bu yana hatıralarımız vardır. Seçimden sonra verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi onurunu biz Soma'da yaşıyoruz. İnanıyoruz ki Somalılar da AK Parti'yi seviyor.'' Ana muhalefet partisinin kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkçı bir parti olduğunu her yerde söylediğini kaydeden Tanrıverdi, ''Ama halkın iradesi doğrultusunda hareket etmeden '2 tutuklu milletvekili çıkarılmadan meclise gelmeden biz yemin etmeyeceğiz, 4 sene de sürse yemin etmeyeceğiz' dediler. Ama millet iradesi baskın çıktı. 14 gün sonra geldiler, mecliste yeminlerini yaptılar'' dedi. Tanrıverdi, Soma'daki hizmetlere devam ettiklerini belirterek, ''2 yıl sonra 300 yataklı devlet hastanemiz kapalı alanı 46 bin metrekarelik, 120 dönümlük bir arsa üzerinde yapılmış olacak ve Somalı kardeşlerimiz bu hizmete kavuşmuş olacak. Bu Somamız için önemli bir yatırım olacak. Biz AK Parti olarak diyoruz ki 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'. İnsan merkezli, hizmet odaklı çalışıyoruz. Somamızda insanımızın ihtiyacı neyse, onları belirleyip karşılıyoruz'' diye konuştu. ''1 Mayıs'ta Soma'ya gelerek, işçi kardeşlerimizle beraber olduk'' diyen Tanrıverdi, ''İnsanı seviyoruz. Her zaman sizlerin hizmetindeyiz'' dedi. Tek liste olarak gidilen seçimde, Soma İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Erol Saygılı getirildi.