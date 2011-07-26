İnsan klonlamaya az kaldı

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İNSAN KLONLANMASININ YOLUNU AÇIYOR



MELEZ (HİBRİT) EMBRİYOLAR NASIL ÜRETİLİYOR?



İngiltere İnsan Kısırlık ve Embriyoloji Birliği tarafından verilen izinle insan hayvan melezi embriyoların üretildiği tek ülke olan İngiltere’nin bu uygulaması tepki çekti. İngiliz bilim insanları, yapılan deneylerin insan ve hayvan türlerinde istenmeyen değişikliklere yol açabileceği konusunda uyardı. Embriyolar insan sperminin hayvan yumurtasıyla döllenmesiyle oluşturuluyor. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara çare bulmak için üretilen insan hayvan karışımı embriyolar yüzde 99.9 insan, yüzde 0.1 hayvan bileşiminden oluşuyor.Milliyet'in haberine göre, insan hücrelerinin hayvanlardan alınan yumurtalara katılması ile üretilen melez (hibrit) embriyolar, özellikle genetik nedenlerden ötürü görülen Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinin bulunmasında kullanılmak isteniyor. Yalnız yaşayan ya da lezbiyen evlilik yapmış vatandaşların yapay döllenme ile çocuk sahibi olması da böylece daha kolay hale gelecek. Hastaları kurtarmak amacıyla genetik olarak uyumlu “Kurtarıcı Kardeş” yaratmanın da önünü açan araştırmalar,“insan klonlanması”nın önünü açtığı için muhafazakar çevrelerin tepkisini çekiyor.İnsan hücresinin temel bileşeni olan çekirdek, bulundurduğu tüm genetik geçmişini taşıyan DNA’sıyla birlikte dişi hayvan (inek ya da tavşan) yumurtasına enjekte ediliyor,Enjeksiyonun ardından dişi hayvan yumurtasının tüm genetik özellikleri yok ediliyor. Bu aşamada hayvan yumurtası, insan DNA’sı için konukevi haline geliyor.Konukevi haline gelen hayvan yumurtası, bu andan itibaren vücut dokuları kromozom farkı gösteren, iki ayrı türe ait özellikler gösteren bir embriyo haline geliyor. Bu evrede dişi hayvan yumurtası % 99.9 insan hücresi özelliği gösteriyor.Embriyo, elektrik akımları uygulanarak, yapay olarak mitoz bölünmeye uğratılıyor ve laboratuvar ortamında beklemeye bırakılıyorlar, bu şekilde doku oluşumuna olanak tanıyacak kök hücreler yaratılmış oluyor. Mevcut yasa, bu sürenin 14 günden daha uzun olamayacağını belirtiyor.