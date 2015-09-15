İnsan kaçakçılığı zanlısı 43 kişi yakalandı

Federal Polis yetkililerinin açıklamasına göre, kontrollerde yaklaşık 2 bin kişinin sınırı kaçak olarak geçtiği belirlendi.

Almanya, sığınmacı akınını kontrol altına almak amacıyla pazar akşamı sınır kontrollerini uygulamaya başlamıştı. Almanya - Avusturya arasındaki demiryolu ve karayolları üzerinde kontrollere başlanması otoyollarda uzun kuyruklara neden olmuştu.

Bu arada Alman ordusu, sığınmacı akını karşısında görevlendirilmek üzere halen Bavyera eyaletinde 600 kadar askerin görevlendirildiğini açıkladı. Askerler şimdiye kadar Münih'te sığınmacılar için çadır-kamplarının kurulması ve kayıt işlemlerinde görev aldı. Ordu yetkilileri, yerel yöneticilerin talebi halinde birliklerin ilgili yerlere sevk edileceğini açıkladı.