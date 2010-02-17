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İnsan kaçakçılığı operasyonunda 26 tutuklu

İstanbul, Ankara ve Malatya'da insan kaçakçılığına yönelik operasyonda, 1'i emniyet amiri 26 kişi tutuklandı.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul, Ankara ve Malatya'da insan kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 1'i emniyet amiri 26 kişi tutuklandı.
     

Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen, aralarında 1 emniyet amiri, 5 polis memuru ve 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 26 kişi, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında daire başkanı olan Necip Soy, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zeki Karamanlılar ile diğer 24 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlara isnat edilen suçların, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet almak, vermek" ve "göçmen kaçakçılığı" olduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 39 kişiden 13'ü, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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