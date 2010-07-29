-''İNSAN KAÇAKÇILIĞI'' İDDİASINA DAVA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - İstanbul, Ankara ve Malatya'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında bazı emniyet mensupları ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında, Türkiye'ye gelen yabacılara usulsüz şekilde belge temin ettikleri, bu amaçla suç örgütü oluşturdukları iddiasıyla 1 ila 41 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait elektronik posta adresine bazı kişilerin, insan kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin ihbar üzerine başlatılan soruşturmanın aşamalarına yer verildi. Soruşturma sonucunda suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunun belirlendiği kaydedilen iddianamede, şüpheli C.K'nin örgütün kurucusu ve lideri olduğu, şüpheliler R.D. ve K.Z'nin de örgütün yöneticisi oldukları ifade edildi. İddianamede, suç tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olan İ.Ü, Çalışma Bakanlığında vekaleten daire başkanlığı görevinde bulunan N.S, İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Z.K, polis memurları A.D, A.Y, T.K, S.K. ve Y.K'nin de aralarında bulunduğu 29 şüphelinin örgütün üyeleri olduğu belirtildi. İddianamede, suç tarihlerinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut Daire Başkanlığında görevli Emniyet Amiri F.Ş, M.A. ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Emniyet Amiri M.Y, polis memurları T.A, S.A, M.Ö, B.T, H.Ç, M.S'nin ise örgüte maddi menfaat karşılığında bilerek ve isteyerek yardım ettikleri kaydedildi. Örgüt üyelerinin, yasal olarak yurtta kalma imkanı olmayan kişilere ikamet izni, çalışma izni aldıkları, bu işleri Yabancılar Şube Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İltica Dairesi Başkanlığında mevzuata aykırı olarak vekaletsiz takip ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu konudaki işlemler sırasında eksik evrakların sahtelerini hazırlayarak resmi kurumlara ibraz ettikleri anlatıldı. İddianamede, örgüt kapsamında üye olan ya da örgüte bilerek yardım eden kamu görevlilerine rüşvet verdikleri bildirildi.