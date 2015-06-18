İnsan kaçakçıları göçmenlerden 15 milyar euro kazandı

“The Migrants' Files" verilerine göre, insan kaçakçıları sığınmacılardan 15 milyar euro kazandı, Avrupa ise, 2000 yılından bu yana sığınmacıları durdurmak için 12,9 milyar euro harcadı.

DHA’da yer alan habere göre, insan tacirlerinin sığınmacılar üzerinden milyarlarca euro kazanç elde ettikleri açıklandı. Stern Online’ın uluslararası gazeteciler tarafından yapılan bir araştırmaya dayanarak verdiği habere göre, ölüm korkusuyla bulundukları ülkelerden güvenli bölge Avrupa’ya kaçmaya çalışan sığınmacılar, insan tacirlerine 15 milyar euro ödedi.

“The Migrants’ Files” verilerine göre, 2000 yılından bu yana Avrupa’ya gelmeye çalışan göçmenler ve sığınmacılar, kendilerini kara ve deniz yolu üzerinden Avrupa’ya götürme sözü verenlere yaklaşık 15,7 milyar euro para verdi.

AB ülkeleri ise 12,9 milyar euro harcadı

Öte yandan, Avrupa’ya gelmeye çalışan sığınmacı akınını durdurmaya çalışan AB ülkeleri ise, 15 yıl zarfında 12,9 milyar euro harcadı. Harcamaların 11,3 milyar eurosunun sığınmacıları geri gönderme için harcandığı ifade edildi.

Avrupa yolunda yaklaşık 29.000 sığınmacının ise yaşamını kaybettiği aktarılıyor.