İnsan kaçakçıları bot imalathanesi kurdu

Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'dan Avrupa Birliği ülkelerine doğru yola çıkan mültecileri Yunan adalarına geçimekte kullanılan botların üretimi için kurulan kaçak bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Depoya baskın yapan polis, imalat halindeki botlara el koydu, 19 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriyelileri, Hatay'dan alıp Ege denizi kıyılarından Yunan adalarına gitmelerini sağlayan insan tacirleri, yakalandı. Şebeke elemanlarından Z.A.'nın, kaçak geçişlerde kullanılan zodyak botların üretimi içinde Bornova'da depo kiralayıp imalathane kurduğu ortaya çıktı.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerinin akın ettiği illerden biri de İzmir oldu. Ancak İzmir'den Yunan adalarına doğru çıkılan umut yolculuğu sık sık faciayla sonuçlandı. Öte yandan hemen her kaçak geçişte, boyutları, kalitesi ile standart dışı olan ve yakın zamana kadar hiçbir yerde bulunmayan botlar dikkat çekti, ancak kaynağı bir türlü bulunamadı.

İzmir, Aydın ve Hatay'da operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, insan tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İzmir merkezli, Aydın'ın Didim ilçesi ile Hatay illerini de kapsayan operasyonda, Türk vatandaşları V.G. (33), T.Z. (36), Z.A. (51), H.A. (40), İ.A. (19), K.A. (27), R.A. (45) ile Suriye uyruklu A.A. (33), A.K. (59), M.A. (33), A.A. (61), S.A. (62), I.A. (28), M.A. (23), Y.A. (61), K.A. (23), M.I. (48), U.H. (25) ve M.F.A.K. (30) gözaltına alındı.

İnsan tacirlerinin Hatay'da ya da İzmir'de buluştukları Suriyeliler'i, Ege Denizi kıyılarından Yunan adalarına geçirdikleri saptandı. Şebekenin önemli isimlerinden Türk vatandaşı Z.A.'nın da Bornova'da kiraladığı depoda, kaçakların ölüm yolculuklarında kullandığı özel boyutlardaki zodiyak botları imal ettiği, ortaya çıktı. Bu depoya baskın yapan polis, imalat halindeki botlara da el koydu. Gözaltındaki 19 kişi, polisteki sorgularından sonra adliyeye gönderildi.

Polisin şebekeye yönelik araştırmaları sırasında, bazı yakalamaları ise erkene aldığı öğrenildi. Buna göre, son iki ay içerisinde belli zaman aralıklarında yapılan operasyonlarda, toplam 604 Suriye, 56 Irak ve 1 Sudan uyruklu mülteci, kaçma hazırlığı sırasında yakalandı. Bunlarla birlikte, 406 can yeleği, 118 şambrel can simidi, 22 pompa, 22 araç, tekne motoru ve 5 bin 350 Dolar ele geçirildi. 30'u Türk vatandaşı olmak üzere organizatör durumundaki 40 kişi tutuklandı, 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.