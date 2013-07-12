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İnsan Hakları Vakfı’ndan Gezi Parkı bilançosu

İnasan Hakları Vakfı, Türkiye'de Gezi Parkı eylemlerine karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 3 bin 584, tutuklu sayısının 121 olduğunu belirtirken, gösterilerde yaralananların sayısının 8 bin 41 ve hayatını kaybedenlerin ise 6 olduğu

12 Temmuz 2013 21:15

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Gezi parkı eylemlerine karıştığı gerekçesiyle tüm Türkiye’de şu ana kadar 3 bin 584 kişinin gözaltına alındığını, 121 kişinin tutuklandığını ve gösterilere katılan 5 kişi ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye  İnsan Hakları Vakfı, 28 Mayıs’ta Gezi Parkı projesine yönelik olarak başlayan ve ardından bazı kentlerde  devam eden eylemlere ilişkin gözaltılar, tutuklamalar ve ölümlere ilişkin bir açıklama yaptı. Eyleme ilişkin bilançoda Türkiye İnsan Hakları Vakfı şu bilgileri verdi:

 

"8 bin 41 kişi yaralandı"

 

Eylemler nedeniyle TTB’ye göre 27 Haziran itibariyle 8 bin 41 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 5 kişi ile bir polis yaşamını yitirmiştir. Ölümlerin ikisi doğrudan polisin saldırısı nedeniyle biri ise bilirkişi raporuna göre polis olduğu düşünülen faili meçhul sivil kişiler tarafından gerçekleşmiştir.

Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre 3 bin 584’e, tutuklanan kişi sayısı ise verilen serbest bırakma kararlarının ardından 12 Temmuz 2013’te itibariyle 121’e inmiştir. Tutuklamalara "yasadışı örgüt yöneticisi veya üyesi olmak", "halkı isyana teşvik etmek", "kamu malına zarar vermek", "silah ve mermi bulundurmak" veya “cami basmak” gerekçe olarak gösterilmiştir.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla, eylemlerin Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde yapıldığını, eylemlere 2,5 milyon insanın katıldığını, 4 bin 900 kişinin gözaltına alındığını, 4 bin insanın yaralandığını, 14 parti binasının maddi hasara uğradığını duyurmuştu.

Gezi Parkı eylemlerine evlerinin balkonundan tencere ve tava ile ses çıkartarak katılan şu ana kadar 10 kişiye "Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 88’er lira, 9 öğrenciye ise aynı kanundan dolayı 1000’er lira para cezası verildi.

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