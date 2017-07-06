İnsan hakları savunucularına toplu gözaltı!

İnsan hakları savunucularının korunması programı kapsamında toplantılar yapmak üzere İstanbul Büyükada’da bir otelde kalan Türkiye’nin önde gelen insan hakları otelde bugün gözaltına alındılar. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada avukatlara ve gözaltına alınanların yakınlarına dahi “kısıtlılık” kararı olduğu gerekçesiyle bilgi verilmedi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Türkiye’deki önde gelen insan hakları savunucuları kurumlarının yöneticileri ve üyeleri Büyükada’da insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında meslek içi eğtim toplantısı düzenledi.

Toplantılar sürerken insan hakları savunucularının oteline gelen polis bir ihbar olduğu gerekçesiyle toplu gözaltı işlemi uyguladı.

Polis, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi gözaltına alındı.

Tesadüfen öğrenildi

Gözaltına alınanların yakınlarına dahi haber verilmezken akşam saatlerinde tesadüfen öğrenilen gözaltı işlemine karşı avukatlara da bilgi verilmedi.

Büyükada Polis Merkezi’nde tutulan insan hakları savunucularının hangi suç isnadı ile gözaltında tutulduğuna ilişkin dahi bilgi verilmedi.

Gözaltına alınanların ne kadar tutulacağına ilişkin de bilgi verilmedi.