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Gündem

İnsan hakları savunucusu Eren Keskin hakkında 124 dava, 26 yıl hapis cezası

Kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kötülük yapmadım"

19 Şubat 2021 18:16

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, hakkında toplam 124 dava açıldığını belirterek, 26 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarpıtıldığını yazdı.

Eren Keskin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’yle dayanışmak amacıyla yaptığı bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle hakkında açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Keskin, hakkında açılan davaların toplamını Twitter hesabında paylaşarak şu notu düştü: “İçiniz rahat olsun, tehdit edenler. Aldığım cezaların, an itibarıyla toplamı. Kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kötülük yapmadım. Sadece, devleti yönetenlerden farklı düşünüyorum. 26 yıl… İçiniz rahatladı mi?.”

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