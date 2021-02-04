İnsan hakları örgütlerinden, cezaevlerinde 70 gündür devam eden açlık greviyle ilgili ortak açıklama

Hatice Kamer

BBC Türkçe, Diyarbakır

Diyarbakır'daki insan hakları örgütleri, Türkiye'nin birçok cezaevinde 70 gündür devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanan "insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı Hapishanesinde uzun zamandır sürdürülen ağır tecrit ve izolasyona son verilmesi, aileler ve avukatları ile görüşmelerin sağlanması" talebiyle yüzlerce mahpus, 27 Kasım tarihinde süresiz ve dönüşümlü açlık grevi başlattılar.

Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, Hak İnisiyatifi, İHD Şubesi, TİHV Temsilciliği tarafından, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği binasında yapılan ortak açıklamada, 2020 Nisan'ında çıkarılan İnfaz Paketi'nin Anayasadaki eşitlik ilkesi ve Anayasa kurallarına aykırı olduğunu, yapılan, yasa değişikliğiyle cezaevi şartlarının daha da kötüleştiği öne sürüldü.

Cezaevlerinde işkence, tecrit ve diğer hak ihlallerinde artışlar olduğunu söyleyen hak kuruluşları, infaz sistemi açısından aynı kategoride olan ve aynı yasal düzenlemeye tabi olan mahpusların bile keyfi olarak farklı uygulamalarla karşılaştığını iddia ettiler.

Hak kuruluşlarının ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu keyfi ve yasaya aykırı uygulamalar nedeniyle mahpusların başlatmış olduğu açlık grevleri bir kez daha gündeme gelmiştir. Bizler bu eylemin yaşam hakkı başta olmak üzere ciddi riskleri de barındırdığını, daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle de endişeliyiz. 5275 sayılı İnfaz Kanunu'na ve bu kanuna dayanak olarak çıkarılan yönetmelikteki hükümleri de aşan keyfi infaz uygulamalarının sebep olduğu tecrit ve insan hakları ihlalleri uygulamalarının sonlandırılması, hukuk devleti anlayışının gereği olarak yasaların uygulanması zorunluluktur."

Hak kuruluşları, açlık grevinin ağır sonuçlara yol açmaması, tecrit, adil ve eşit olmayan infaz uygulamaları ile diğer hak ihlallerinin sonlandırılması için Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı ve mahpusların ulusal / uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının titizlikle yerine getirilmesini istediler.

Açıklamada ayrıca açlık grevindeki mahpuslara çağrı yapılarak açlık grevi eylemine son verilmesi istendi.