İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Üstün: Elimize kazma kürek alıp cezaevine biz mi su götürelim?

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, “Vali, belediye başkanı, başsavcı, cezaevi savcısı ve müdürü 5 adam bir araya gelip su sorununu çözemiyorsa; kazma kürek alıp oraya gidip biz mi çözelim? Üç evin olduğu mezraya su gidiyor. Binin üzerinde mahkumun olduğu yerde su akmıyor. Bu kabullenilecek bir şey değil” dedi.

Cezaevine 6 aydır sıcak su verilmemiş

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu’nun ‘Adana Cezaevlerine” ilişkin raporu, bazı mahkumların başlarında yaralar açılmasına neden olan sıcak su sorunu tepkilere neden oldu. İktidar ve muhalefet Adana Cezaevi konusunda ortak bir tepkide buluştu. Mahkumların sıcak su sorunu yüzenden yaşadıkları herkesi çileden çıkardı. En ağır eleştiriye komisyon başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün yaptı.

‘Cezaevinde su olmadığı iddiasını duymak bile istemiyorum’

Türkiye’de üç ya da beş evin bulunduğu mezralara kadar suyun gittiğine dikkat çeken komisyon başkanı, “Vali, belediye başkanı, başsavcı, cezaevi savcısı ve müdürü 5 adam bir araya gelip su sorununu çözemiyorsa biz mi çözelim? Elimize kazma kürek alıp cezaevine biz mi su götürelim. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Böyle bir iddiayı duymak bile istemiyorum. İşini yapmayanlar var. Bunun konuşulacak yanı yok" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Adana'daki cezaevleri ile Suriyeli sığınmacıların barındığı Kilis ve Kahramanmaraş'taki çadır ve konteynır kentlerde inceleme yapan alt komisyonların raporlarını görüşmek üzere AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün başkanlığında toplandı.

Cezaevi Alt Komisyon Başkanı AKP Konya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Adana'daki cezaevleriyle alt komisyonun başkanı olarak hazırladıkları raporla ilgili komisyona bilgi verdi.

Adana ve Karataş'taki cezaevleri ile şikayetler üzerine buralarda incelemelerde bulunduklarını anlatan Türkmenoğlu, "Cezaevlerine gittik, koğuşlara çat kapı girdik. Her gruptan insanla görüştük" dedi.

‘Çıplak arama rutin bir işlem değil’

Cezaevi personeliyle ilgili şikayetlerin azalmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, sık sık ortaya atılan çıplak arama uygulamasının rutin bir uygulama olmadığı kanaatine vardıklarını, bu konuda yoğun bir şikayet bulunmadığını söyledi.

Komisyon, Adana'daki cezaevleri raporunu CHP’nin muhalefet şerhleriyle kabul etti.