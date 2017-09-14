T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suriye'ye söz verilen milyonlarca dolarlık bağış yerine ulaşmadı

HRW, 1,2 milyar doların bir bölümünün kayıp olduğunu açıkladı

14 Eylül 2017 16:09

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye'deki milyonlarca mülteci çocuğun eğitimi için farklı devletlerce söz verilen toplam 1,2 milyar doların bir bölümünün kayıp olduğunu açıkladı. Yerine ulaşmadığı tespit edilen fonlar arasında ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük bağışçıların yaptığı yardımlar da yer alıyor.

Dünya devletleri, Londra'da Şubat 2016'da düzenlenen bağış konferansında, yaklaşık 500 bin çocuk mültecinin eğitimi için yardım toplanmıştı. Vaat edilen miktar, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının hesapladığı 1,4 milyar dolarlık ihtiyacın çok üzerine çıkmıştı.

Ancak HRW yaptığı araştırmada, "Çeşitli bağışçılar tarafından verilen miktarlar ile 2016 yılında hedefine ulaştığı açıklanana miktarlar arasında çok ciddi farklar" tespit ettiğini bildirdi.

HRW'nin raporuna göre, Lübnan'a mülteci çocukların eğitim için öğretmen işe alımı, kitap satın alınması ve okul inşası için söz verilen 350 milyon doların dörtte birinden fazlasının halen gönderilmediği belirtiliyor.

Ürdün'e ulaşmayan miktar da söz verilen 250 milyon dolarlık yardımın yaklaşık beşte birine denk geliyor.

HRW ayrıca, AB'ye de Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki Suriyeli çocuk mültecilerin eğitimi için söz verdiği 776 milyon dolarlık bağışın bir bölümü hakkında şeffaf davranmadığı eleştirisi yöneltti.

Bununla birlikte, HRW raporunda, Londra konferansından bu yana Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki Suriyeli çocuk mültecilerin okula gitme oranında artış görüldü.

ETİKETLER

Suriyeİnsan Hakları Örgütüaçıklamamülteciyardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24