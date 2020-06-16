İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Hafter'e çağrı: Savaşçılarına yöneltilen savaş suçu suçlamalarını incele

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İnsan Hakları İzleme Örgütü(Human Rights Watch - HRW), geçen hafta bulunan toplu mezarlardan sonra Libya Ulusal Ordusu kumandanı Halife Hafter'den savaşçılarına yöneltilen savaş suçu suçlamalarını soruşturmasını talep etti.

New York merkezli gözlem örgütü, Hafter'den daha önce toplu mezarlar hakkında bilgi talep ettiklerini ancak bir yanıt alamadıklarını belirtti.

HRW'nin kıdemli Libya araştırmacısı Hanan Salah, "Hafter, acil bir şekilde savaşçılarını işlediklerini tüm savaş suçlarından ve görünüşe göre bunun internette reklamını yapmalarından sorumlu tutmalıdır" dedi.

Salah, işlenen suçlar için Libya Ulusal Ordusu mensuplarının yerel ve uluslararası mahkemelerde yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu geçen günlerde çoğunluğu Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin General Halife Hafter güçlerinden aldığı Tarhuna'da olmak üzere en az 8 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. BM, henüz kimin sorumlu olduğu bilinmeyen toplu mezarlar hakkında Libya Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatacağını bildirmişti.