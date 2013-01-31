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İnsan Hakları İzleme Komitesi: Türkiye'nin insan hakları sicili kötüleşiyor

İnsan Hakları İzleme Komitesi (Human Rights Watch) 2013 Dünya Raporu'nda Türk hükümetinin "ülkenin kötüleşen iç insan hakları sicilini iyileştirmek için inandırıcı adımlar atmadığını" savundu.

31 Ocak 2013 18:44

Türkiye'nin insan hakları sicilinin 2012 yılında kötüleştiği öne sürülüyor. İnsan Hakları İzleme Komitesi (Human Rights Watch) 2013 Dünya Raporu'nda Türk hükümetinin "ülkenin kötüleşen iç insan hakları sicilini iyileştirmek için inandırıcı adımlar atmadığını" savundu.

Human Rights Watch, 90 kadar ülkeyi değerlendirdiği 2013 Dünya Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümünde Türk hükümetinin, geçen yılda daha yavaş olsa da ekonominin büyümeye devam etmesini sağladığını, bölgesel liderlik rolünü geliştirmeye odaklandığını ancak "ülkenin kötüleşen iç insan hakları sicilini iyileştirmek için inandırıcı adımlar atmadığını" iddia etti.

Raporda "Savcılar ve yargıçlar, binlerce Kürt aktivisti, insan hakları savunucusu, öğrenci, gazeteci ve sendikacıyı yargılamak ve tutukluklarını uzatmak için terörle mücadele yasalarını kullanmayı sürdürdü. Özgür ifade ve medya, kısıtlanmaya devam edildi ve adli yargılama hakkının ciddi ihlalleri vardı" savlarına da yer verildi.

Türkiye'de "hükümet politikaları, yasalar ve yargı, uluslararası standartların gerisinde olmaya devam ediyor" görüşünün de dile getirildiği raporda şu savlara da yer verildi:

"Savcılar sık sık insanları şiddet içermeyen konuşma ve yazılardan dolayı soruşturmayı sürdürüyor, siyasiler de kendilerini eleştirenler, hakaretten dolayı dava ediyor. Mahkemeler, ifade özgürlüğünü koruma zorunluluğunu pek dikkate almadan karar veriyor." Bir taslak reform paketinin 2012 yılının sonunda beklenmesine rağmen Hükümetin "ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm mevcut yasaların kapsamlı bir gözden geçirmesini gerçekleştirmediğine" de vurgu yapıldı.

Human Rights Watch, raporunda ayrıca Ergenekon ve Balyoz davaları, Uludere olayı, Dink davası gibi geçen yıl çok konuşulan konular üzerinde durdu.

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İnsan Hakları İzleme Komitesi

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