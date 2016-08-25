İnsan hakları için ‘diplomasız yüksek lisans’ programı

Ankara Üniversitesi Senatosunun, İnsan Hakları Yüksek Lisans programına kontenjan açmaması üzerine alternatif bir program başlatıldı.

Ankara Üniversitesi Senatosunun, İnsan Hakları Yüksek Lisans programına kontenjan açılmaması kararına tepki gösteren akademisyenler, alternatif bir program başlattı. Mülkiyeli akademisyenlerin insan hakları örgütlerinin desteğiyle gönüllü olarak yürüteceği programa katılım için yüksek lisans programındaki şartlar aranacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde (SBF) 2010 yılından beri yürütülen İnsan Hakları Yüksek Lisans Programının Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla 2016 güz dönemi için açılmamıştı. Üniversite yönetiminin bu kararı karşısında akademisyenler alternatif bir program başlattı.

Program insan hakları örgütlerinin desteğiyle yürütülecek, kayıt için normal yüksek lisans programında aranan şartlar geçerli olacak, programda devam zorunluluğu da olacak. Başvuru koşullarında ise 50 yabancı dil ve 55 ALES (Sözel) puanı ile en az 2.00 lisans ortalaması koşulu aranacak.

Program, insan hakları yüksek lisans programında ders veren akademisyenlerin gönüllü katılımıyla ve mesai saatleri haricinde yürütülecek. Programdan mezun olmak için, her biri üç kredilik yedi ders ve bir semineri başarıyla tamamlamak gerekiyor.

Programa başvurmak isteyen adayların 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında diplomasızyükseklisans@gmail.com adresine belgeleri ile birlikte başvurması gerekiyor. Mülakat, 8 Eylül Perşembe günü İnsan Hakları Ortak Platformunun ofisinde yapılacak.

Çoğunluğu SBF Mülkiyeden olmak üzere, programı destekleyen akademisyenler şöyle: Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Murat Aytaç, Bedriye Poyraz, Cavidan Soykan, Elçin Aktoprak, Ersin Embel, Funda Keskin Ata, Gökçen Alpkaya, Kerem Altıparmak, Murat Sevinç, Nisan Kuyucu, R. Barış Ünlü, Sevilay Çelenk, Ülkü Doğanay, Zafer Yılmaz. Destekleyen kurumlar ise: AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği ve İHD İnsan Hakları Akademisi, İnsan Hakları Ortak Platformu, Kadın Dayanışma Vakfı, Kaos GL Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.