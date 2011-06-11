-İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİ ÖLÜ BULUNDU ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın dış mahallelerinden Ebu Garib'de, yerel bir insan hakları eylemcisinin başı kesilmiş haldeki cesedi evinde bulundu. Polis ve askeri kaynakların açıklamalarına göre, Bağdat'ın 100 kilometre kuzeyindeki Samarra kentinde de silahlı kişiler, evine baskın düzenledikleri bir öğretmenle ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde de bugün, bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda aralarında Irak askerlerinin de bulunduğu 6 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.