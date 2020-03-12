Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri zorla yoğun bakıma alındı

Grup Yorum, dün sabaha karşı eylemlerini sürdürdükleri ev polis tarafından basılarak zorla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in yoğun bakım servisine alındığını duyurdu.

Halkın Hukuk Bürosu (HHB), ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in yoğun bakım servisine kaldırılmak istendiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Grup Yorum, ikilinin kaldığı odanın boşaltığını refakatçilerin ve avukatların dışarı çıkarıldığını bildirdi. Bölek'in annesi Aygül Bilgi duruma tepki gösterdi. Bilgi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "An itibariyle Helin Bölek de zorla müdahale için alıyorlar. Beni işkenceci polisler Zorla koridor dışına kadar sürükleyip içerde kızıma ne yapıyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Odanın boşaltılmasının ardından Bölek ve Gökçek, refakatçileri olmadan yoğun bakım servisine alındı.

Avukatlar'dan hekimlere çağrı: Kişilerin iradelerine bağlı kalmalılar

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’e zorla müdahale edilmek istenmesi konusunda hekimlere çağrı yaparak, "Hekimlerin yapması gereken, kişilerin iradeleri ile bağlı kalmalarıdır. Hekimleri ahlaki bir tutum sergilemeye, mesleki disiplinine uygun hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan SES İstanbul Şubeleri, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Tabip Odası, Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi ve Biyotıp Sözleşmesi'nde yer alan "kişinin onayı olmadan müdahale yapılamaz" ilkesine uyulmasını istedi.

"'Zorla götürme' kararı hastaneye getirilmelerinin ardından çıkarıldı"

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldıkları eve polis zoruyla girilip hastaneye götürülmelerine dikkat çekilen açıklamada 'zorla götürme' kararıyla ilgili mahkeme kararının hastaneye getirilmelerinden sonra çıkarıldığı belirtildi.

Ortak açıklamada açlık grevindeki Grup Yorum üyelerinin Türk Medeni Kanunu’nun 'Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması' başlıklı 432'inci maddesi uyarınca hastaneye 'zorla yatırıldığı", ancak söz konusu maddenin “akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık ve serserilik” durumunu kapsadığı açıklandı.

Herhangi bir müdahalenin 'Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi'nin 5'inci maddesine aykırılık teşkil edeceği' vurgusunun yapıldığı açıklamada “Sağlık alanında herhangi bir müdahale ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden/onay vermesinden sonra yapılabilir” uyarınca da kişilere herhangi bir sağlık müdahalesinin yapılması mümkün değildir" denildi.

TIKLAYIN - Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin kaldığı eve baskın: Zorla hastaneye götürüldüler