İnsan Hakları Derneği: Hasta tutuklu Aysel Koç sistematik hak ihlaline maruz kaldı

İHD Ankara Şubesi'nde yapılan açıklamada Aysel Koç'un ailesi, cezaevi arkadaşları ve cezaevi yönetiminden alınan bilgilerden hazırlanan rapor okundu.

Avukat Ömer Faruk Yazmacı, Koç'un bir süredir tek başına tutulduğunu belirterek, "Epilepsi hastasıydı. Cezaevinde birçok hak ihlaline maruz kaldı. Babası ile yaptığım telefon görüşmesinde Koç, ailesine, 'Beni buradan sağ çıkartmayacaklar' demiş' ifadelerini kullandı.

"Arkadaşları Koç'un tek kaldığı dönemde 3 kez epilepsi krizi geçirdiğini belirttiler"

Koç’un sık sık epilepsi krizi geçirmesinden dolayı bir başka cezaevine naklinin yapılması ve tedavi edilmesi için arkadaşlarının idareye başvurduklarını aktaran Yazmacı, “Arkadaşları, Koç’un bir defasında dilinin boğazına kaçtığını, bir tutuklunun elini Aysel’in hayatını kurtardığını anlattılar. Arkadaşları ayrıca Koç'un tek başına kaldığı dönemde üç kez epilepsi krizi geçirdiğini belirttiler" dedi.

"Derhal soruşturma başlatılmalı"

Koç’un sistematik bir hak ihlaline maruz kaldığını kaydeden Yazmacı, epilepsi hastalarının tek başlarına tutulamayacaklarını vurguladı. Yazmacı, konu ile ilgili derhal soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Aysel Koç, hayatını kaybetmeden önce 7 gün boyunca tek başına tutulmuştur. Hasta olmasına ve tedavisinin yapılması yönünde defalarca dilekçe yazılmasına rağmen ölüme terk edilmiştir. Tüm bu ihmallerden ve hak ihlallerinden sorumlu olanlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalı, yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlemler uygulanmalıdır. Yaşam hakkını ortadan kaldıran ve tecrit içinde tecrit uygulatan cezaevi yönetimi, tüm insan onurunu hiçe sayan uygulamalara son verilmelidir. Yaşam hakkı kutsaldır ve devlet bunu korumakla görevlidir”