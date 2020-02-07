İnsan Hakları Derneği'nden '2019 Yılı Hak İhlalleri Raporu'

Hatice Kamer



İnsan Hakları Derneği (İHD), Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde 2019 yılında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Samur'un okuduğu rapora göre bir yılda "Dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle açılan ateş sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Resmi hata ve ihmal sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi ise yaralandı.

5 asker ve polis, intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi

Bölge kentlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda; 50 güvenlik görevlisi, 319 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirdi. Bu çatışmalar arasında kalan 12 sivil de yaşamını yitirdi.

5 çocuk, 24 kadın ve 18 erkek olmak üzere 47 kişi, kuşkulu bir biçimde ölü olarak bulundu.

Zırhlı araç çarpmaları sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi ve 1 çocuk ise yaralandı.

Hapishanelerde 4’ü intihar olmak üzere 10 mahpus yaşamını yitirdi.

Mayın patlamalarında 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise yaralandı.

5 çocuk, 24 kadın ve 18 erkek olmak üzere 47 kişi, kuşkulu bir biçimde ölü olarak bulundu.

2019 yılında bölgede kentlerinde kadın ve çocukların yaşamlarına yönelik ihlallerde ise veriler şöyle:

17 kadın intihar etti, 33 33 kadın aile içi şiddet sonucu ; 15 kadın toplumsal yaşamda saldırı sonucu katledildi. 21 kadın ise maruz kaldığı şiddet sonucu yaralandı. 14 kadın cinsel saldırıya maruz kalırken, 7 kadın ise fuhuş yapmaya zorlandı.

3 çocuk intihar etti, 2 çocuk da intihar teşebbüsünde bulundu.

3 çocuk aile içi şiddet sonucu katledildi, 6 çocuk ise yaralandı, 1 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

3 çocuk toplumsal yaşamda maruz kaldığı şiddet sonucu katledildi, 4 çocuk ise yaralandı.

1526 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 2 çocuk kaçırılarak alıkonuldu ve 3 çocuk ise fuhuş yapmaya zorlandı.

İHD'nin raporuna göre 2019'da işkence vakalarında da artış söz konusu. Buna göre bölgede en az 67 kişi gözaltında; 125 kişi gözaltı yerleri dışında (sokak-ev baskını), 150 mahpus, cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.