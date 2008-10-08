'İnsan evrimini tamamlıyor'

Guardian gazetesinin haberine göre, Londra College Üniversitesi'nden Jones, konuyla ilgili verdiği konferansta, insan evriminin sona ermesinin nedenlerinden birinin, erkeklerin üreme yaşlarının giderek düşmesi olduğunu söyledi.



Batı toplumlarında erkeklerin geç yaşlarda baba olduklarını ancak giderek daha az "yaşlı baba" görüldüğünü kaydeden Jones, bunun da genetik mutasyon ihtimalini azalttığını belirtti.



Evrimin, "doğal eleme, mutasyon ve rastgele değişim" şeklinde üç mekanizması olduğunu söyleyen Jones, günümüzün koşullarında bu üç mekanizmanın da etkisini yitirdiğini anlattı.



Jones, insanların yaşam sürelerinin giderek uzaması, doğan çocukların yüzde 98'inin en az 21 yaşına kadar yaşaması ve hastalıklarla etkili mücadelenin "doğal eleme"yi artık neredeyse devre dışı bıraktığını kaydetti.



Mutasyonun da yavaşladığını belirten Jones, bunun en önemli nedeninin de batı toplumlarında "yaşlı babaların" sayısının azalması olduğunu vurguladı.



Jones, batı toplumlarında erkeklerde ortalama baba olma yaşının 29 olduğunu, bu yaşlardaki erkeklerde, yaşlı erkeklere kıyasla mutasyona uğramış sperm sayısının düşük olduğunu belirtti.



Jones ayrıca, insanların hayvanlara kıyasla olması gerekenden 10 bin kat daha yaygın olduğunu ve bunu da tarıma borçlu olduğunu kaydetti. Tarım olmasa dünyadaki insan sayısının bugün yarım milyon kadar olacağını belirten Jones, ancak küçük ve izole topluluklarda bazı genlerin hata sonucu kaybolmasıyla "rastgele değişim" görülebileceğini ifade etti.



Steve Jones, insanların gelecekte neye benzeyecekleri konusunda çok meraka kapılmamalarını, çünkü şu anda kalkınmış dünyadaki hallerinin zaten o aşamaya ulaştığını belirtti.