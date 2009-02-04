İnsan embriyosu klonlandı

Çinli bilim insanları, tıbbi araştırmalarda kullanmak üzere beş insan embriyosunu başarıyla klonladıklarını bildirdiler.



Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın bildirdiğine göre, embriyolardan dördü sağlıklı donörlerin deri dokularından, beşincisi Parkinson hastalarının hücrelerinden geliştirildi.



Yantai kentindeki Shandong Kök Hücre Mühendisliği Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yeni klonlama tekniğinin Parkinson hastalığı için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.



(AA)

