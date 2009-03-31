İnsan düşünecek, robot harekete geçecek!

Japon araştırmacılar, yüksek sesle aldıkları emirleri yerine getiren robotların, yalnızca insanın düşünmesiyle harekete geçen modellerini yapmaya hazırlanıyorlar.



İnsana benzeyen Asimo robotunu tasarlayan Japon otomobil firması Honda'nın araştırmacıları, insanın düşünce gücüyle bu tür bir robotu kontrol etmesine olanak sağlayacak bir teknoloji geliştirdi.



Honda Araştırma Enstitüsü Başkanı Yasuhisa Arai, yaptığı açıklamada, henüz başlangıç aşamasında olduklarını belirterek, "Bu teknolojiyi bir gün farklı makinalara yerleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Beyinden gelen talimatları robotlara uygulatmayı amaçlayan bu teknolojide, beynin faaliyetlerinin analizi, sensörlerle donatılmış bir kask vasıtasıyla gelişmiş bir bilgisayar tarafından yapılıyor. Bu kaskı kullanan bir insan, konuşmadan ya da parmağını bile oynatmadan Asimo'ya bir ayağını ya da kolunu kaldırması talimatını verebilecek.



Araştırmacılara göre, insanın bir elin havaya kalktığını düşünmesi robotun bu eylemi yapabilmesi için yeterli olacak.



Şirket, bu teknolojinin, elektronik temizlik cihazları, bilgisayarlar, yardımcı robotlar ve otomobillerde kullanılabileceğini düşünüyor.

