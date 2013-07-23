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Bilim / Teknoloji

İnsan beynini taklit eden mikroçip geliştirildi

'Amacımız biyolojik nöronların etkilerini direkt olarak mikroçipler yolu ile taklit etmek'

23 Temmuz 2013 16:04

Hiç bir bilgisayar insan beyni kadar verimli çalışamaz. Öyle ki yapay bir insan beyni yaratmak bir çok bilim insanının hedefi. Zürih Üniversitesi'ndeki nöroenformasyon araştırmacıları nöromorfik çiplerin insan beyninin taklit edebilebilmeleri yönünde önemli adımlar attılar. Bunu, yapay duyumsal işleme sistemi inşa ederek yaptılar.

 

Biyolojik nöronları uyarmak

 

Nöreenformasyon alanında genel yaklaşım sıradan bilgisayarlarda sinir hücrelerinin modellemelerini yapmak; ya da, süper hızlı bilgisayarlarda karmaşık sinir ağlarını taklit etmek. Zürih üniversitesi ise beyni taklit edecek elektronik devreler üzerine çalışıyor. Araştırmacılar, insan beyni ile büyüklük, hız ve enerji tüketimi konusunda yarışabilir elektrik devreleri üretmeye çalışıyorlar. Zürih Üniversitesi'nden profesör Giacomo İndiveri projeyi şöyle tanımlıyor: "Amacımız biyolojik nöronların etkilerini direkt olarak mikroçipler yolu ile taklit etmek." 

Araştırmacılar en büyük zorluğun yapay nöromorfik ağları karmaşık eylemleri yerine getirecek şekilde tasarlamak olduğunu belirtiyor. Her ne kadar zor olsa da araştırmacılar bu görevi başarı ile tamamlamış. Karmaşık duyumotorsal eylemleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilen, nöromorfik sistemler geliştirmişler.

Böylece bilim insanları ilk defa nöron işleme yapan bir çipe gerçek zamanlı olarak kullanıcının istediği davranışları dikte edebildiği sistemler geliştirmiş oldular.

(Sciencedaily)

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