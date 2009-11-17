İnsan beyni yüzde 10 küçüldü

Bilim insanları kafatasları üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda şok edici sonuçlar elde etti. İnsan beyni 5 bin yıl öncesine göre yüzde 10 oranında küçüldü.



Bilim insanları, sanılanın aksine insan ırkının evriminin durmadığını ve özellikle beynin hızla değişmeye devam ettiğini açıkladı.



Genler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, halen yüzlerce genin değişim göstermeye devam ettiği belirtildi.



Wisconsin Üniversitesinden yapılan açıklamada, insan beyninin sürekli evrim içinde olduğu ve yaşanan evrimin beklenmedik bir şekilde geliştiği ifade edildi. Bilim insanları kafatasları üzerine yaptıkları ölçümler sonucunda, son 5 bin senedir insan beyninin küçülmekte olduğunu açıkladı.



Yüzde 10 küçülme



Avrupa, Çin, Güney Afrika ve Avustralya’dan alınan kafatasları üzerinde yapılan araştırmalar sonrasında, son 5 bin sene içinde insan beyninin tam 150 santimetre küp küçüldüğü belirtildi.



Bu şekilde, insan beyni 5 bin sene önceki haline oranla yüzde 10 küçüldü. Bilim insanları ise hayvan avı ile geçinen insanlıktan bu yana ihtiyaçlarını başkaları ile gidermeye başlayan insanların edindiği davranış değişikliklerinin beynin küçülmesini tetiklediklerini ifade ettiler.

