T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnsan beyni yüzde 10 küçüldü

Bilim insanlarının araştırmalarının sonucuna göre insan beyni 5 bin yıl öncesine göre yüzde 10 oranında küçüldü.

17 Kasım 2009 02:00

Bilim insanları kafatasları üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda şok edici sonuçlar elde etti. İnsan beyni 5 bin yıl öncesine göre yüzde 10 oranında küçüldü.

Bilim insanları, sanılanın aksine insan ırkının evriminin durmadığını ve özellikle beynin hızla değişmeye devam ettiğini açıkladı.
 
Genler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, halen yüzlerce genin değişim göstermeye devam ettiği belirtildi.
 
Wisconsin Üniversitesinden yapılan açıklamada, insan beyninin sürekli evrim içinde olduğu ve yaşanan evrimin beklenmedik bir şekilde geliştiği ifade edildi. Bilim insanları kafatasları üzerine yaptıkları ölçümler sonucunda, son 5 bin senedir insan beyninin küçülmekte olduğunu açıkladı.
 
Yüzde 10 küçülme

Avrupa, Çin, Güney Afrika ve Avustralya’dan alınan kafatasları üzerinde yapılan araştırmalar sonrasında, son 5 bin sene içinde insan beyninin tam 150 santimetre küp küçüldüğü belirtildi.
 
Bu şekilde, insan beyni 5 bin sene önceki haline oranla yüzde 10 küçüldü. Bilim insanları ise hayvan avı ile geçinen insanlıktan bu yana ihtiyaçlarını başkaları ile gidermeye başlayan insanların edindiği davranış değişikliklerinin beynin küçülmesini tetiklediklerini ifade ettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24