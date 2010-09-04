İnsan beyni Arapçaya farklı tepki veriyor

T24 - İsrailli bilimadamları, yaptıkları bir araştırma çerçevesinde Arapça okumayı öğrenmenin neden zor olduğunu belirlediklerini ileri sürüyor.



BBC'nin haberine göre, Haifa Üniversitesi'nde konuyla ilgili araştırma yapan ekibin, insanların yeni bir dil öğrenirken beyinlerinin her iki bölümünü de kullanıyor olmasını, Arapça öğrenirken ise tek bir bölümünü kullandığını öne sürdü.



Araştırmaya göre, Arapça harflerin ayrıntıları nedeniyle bu dili öğrenenler beyinlerinin sol bölümünü kullanıyor çünkü sol bölüm ayrıntıları takip etmede daha yetkin.





Arapça öğrenirken beynin sadece sol bölümü aktive oluyor. Arapçada harflerin tanınıması için noktaların takip edilmesi gibi ayrıntılara bakılması gerekiyor; bu da beynin sol bölümünü daha aktif hale getiriyor.



40 kişi üzerinde yapılan çalışma Neuropsychology adlı dergide yayınlandı.



Araştırmayı yapan ekibin lideri Profesör Zohar Eviatar "Arapçanın özellikleri beynin sağ tarafının öğrenme sürecinde aktive olmasını önlüyor; oysa yeni bir şey öğrenirken sağ taraf oldukça aktiftir" diyor.



Araştırmanın deneği olan 40 üniversite öğrencisinin bir kısmı sadece İbranice biliyor, diğerleri ise İbranicenin yanısıra Arapçayı da iyi düzeyde biliyor.



Bu öğrencilere bazı harfleri saniyenin onda biri bir sürede gösteren bilimadamları, hangi harflere beynin hangi bölümünün tepki verdiğini kaydetmiş.



Öğrenciler İbrani harfleri gösterildiğinde beyinlerini her iki bölümünü de kullanmış. Benzer bir tepki İngilizce harfler için de geçmişte tespit edilmişti. Ancak Arapça harflere tepkiler değerlendirildiğinde ortaya farklı bir portre çıkmış.



Sadece İbranice bilen öğrenciler Arapça harfleri gördüklerinde, okuma-yazmayı yeni öğrenen çocuklar gibi, beyinlerinin her iki yanını da aktive etmişler.



Arapçası iyi olanlar ise Arap harflerini tanımada sadece beyinlerinin sol bölümünü kullanmış.



