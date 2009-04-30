İnsan başlı buzağı!

Iğdır'ın Evci Köyü'nde dünyaya gelen 'insan başlı' buzağı görenleri hem korkuttu hem şaşırttı.



Çiftçi İbrahim Aksu'ya ait ineğin doğumunu yapan Veteriner Hekim Cemil Kızılay, ölü doğan buzağının başının insan kafasını andırdığını belirterek, “İlk kez böyle bir doğuma şahit oldum” dedi.



Anne karnında gelişimini tamamlayamayan buzağının geçen Pazartesi günü ölü dünyaya geldiğini söyleyen Iğdır'da görevli Veteriner Hekim Cemil Kızılay, insan başlı buzağıyı gördüğünde ürktüğünü belirtti. Anne ineğin zor doğumdan sağ olarak kurtulduğunu belirten Veteriner Hekim Kızılay, “Doğum sırasında ineğin çok acı çektiği her halinden anlaşılıyordu. Ölü doğum gerçekleştiğinde buzağının görünümü ilginçti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Buzağı için yapılacak birşey yoktu. Ancak annenin acılarını dindirmek için bazı ilaçlar verdim” dedi.



İneğin sahibi Evci Köyü'nden çiftçi İbrahim Aksu, özellikle kadın ve çocukların ölü buzağından çok korkttuğunu bildirdi. İbrahim Aksu, “Yaşasaydı acaba neye benzerdi diye çok merak ediyorum” diye konuştu.



Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Kübra Asena Terim Kapakin, buzağıda birkaç gelişim bozukluğunun bir arada görüldüğünü belirtti. Buzağının beynin fazla su toplandığını, bu nedenle kafatasının geniş ve yuvarlak görünüm kazandığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Kapakin, şunları söyledi:



“Öncelikle bir ‘Hidrosefalus' olgusu var. Beyin gelişimi aşamasında fazlaca su toplanmış. Kafatası ön taraftan genişlemiş ve yuvarlaklaşmış. Böylece bir insan kafatasını andıracak görünüme kavuşmuş. Aynı zamanda çene yapısındaki gelişim bozukluğu nedeniyle, çene normalinden kısa şekillenmiş ve insana benzemiş. Bunun yanında görüldüğü kadarıyla bacaklarda da gelişim bozukluğu var. Hayvanda bacaklar eklemlerden itibaren bükük olarak şekillenmiş. Tüm bu anomalilerin bir çok sebebi var; genetik, viral, bakteriyel hastalıklar gibi. Bu yavrunun ana ve babasının genetik yapısı ve hastalık durumu ile ilgili bilgi sahibi olmadığımız için bu anomaliğe neyin sebep olduğunu tam olarak ifade etmemiz mümkün değil.” (DHA)

