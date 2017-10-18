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İnşaattan düşen mermer ustası yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, inşaatta balkona mermer döşeyen 25 yaşındaki Turgay Yurdal, dengesini kaybederek, balkondan düştü

18 Ekim 2017 18:31

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, inşaatta balkona mermer döşeyen 25 yaşındaki Turgay Yurdal, dengesini kaybederek, balkondan düştü. Ağır yaralanan Yurdal, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 3\'üncü katında, korkulukların olmadığı balkonda mermer döşeyen Yurdal, dengesini kaybederek, düştü. Balkondan düşen arkadaşlarını gören işçiler, 112 Acil Servis\'e durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yurdal\'a ilk müdahaleyi yaptı. Yurdal, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlattı.

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