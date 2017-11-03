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İnşaatta yüksekten düşerek yaralanan işçiyi arkadaşları taşıdı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da inşaatın kolonu üzerinden yere düşerek yaralanan işçiyi ambulansa arkadaşları taşıdı

03 Kasım 2017 20:45

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da inşaatın kolonu üzerinden yere düşerek yaralanan işçiyi ambulansa arkadaşları taşıdı.
Olay, İskilip yolu üzerinde bulunan bir kuruma ait yapımı süren inşaatta meydana geldi. 34 yaşındaki Yücel Peker, kolonun üstünde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye alınan işçiyi arkadaşları ambulansa kadar taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yücel Peker\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde ezikler oluştuğu öğrenildi.

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