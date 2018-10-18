İnşaatta fenalaşan işçi yaşamını yitirdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir inşaatın en üst katında çalışırken iddialara göre aniden fenalaşarak yere yığılan işçi Zekeriya Ak (41) yaşamını yitirdi.

Karayakuplu köyünde dün iddialara göre inşaatta çalışırken fenalaşan Zekeriya Ak aniden yere yığıldı. Çalışma arkadaşları hemen 112\'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Ak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından otopsi yapılan Ak, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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