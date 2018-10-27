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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı

27 Ekim 2018 20:33

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 5 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın birinci katında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çakılkaya\'yı, düştüğü yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Çakılkaya, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Mahir ALAN ADIYAMAN DHA ADIYAMANMücahitSiteler MahallesiAdıyaman EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
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