İnşaatlarda 2 işçi daha yaşamını yitirdi

Mecidiyeköy’de 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciasının yankıları sürerken Kartal ve Esenyurt’ta 2 işçi çalıştıkları inşaatta düşerek hayatını kaybetti.

8. kattan kamyona düştü

DHA’da yer alan habere göre, Kartal Cevizli Mahallesi Onat Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. 8 katlı inşaatın en üst katından vinç yardımıyla aşağıdaki kamyona kalas indiren 49 yaşındaki Ahmet Çakmak, dengesini kaybederek aşağıda kalasların yüklendiği kamyonun içine düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde Ahmet Çakmak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşlar gerekli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek olaya tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Vinçle kalasları indirirken dengesini kaybettiği aşağı düştü. Binada hiç bir önlem yok, emniyet kemeri olacak, baret olacak" dedi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Ahmet Çakmak'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu inşaatın hemen girişinde, üzerinde iş güvenliğiyle ilgili uyarı levhasının yer aldığı ifade edildi.

Emniyet kemeri olmadığı için öldü!

Esenyurt'ta yapımı devam eden bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Metin Boğmalık, 15 kattaki vince inşaat malzemelerini yüklemek isterken dengesini kaybederek düştü. Metin Boğmalık’ın en pahalısı 250 TL olan emniyet kemeri olsaydı, dengesini kaybetse bile inşaatın üst katından düşmeyeceği ifade edildi.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Metin Boğmalık ağabeyi Veysel Boğmalık’la birlikte Konak İnşaat’ın sahibi olduğu şantiyede çalışıyordu. İki kardeş dün saat 12.00 sıralarında inşaatın üst katlarına demir taşımaya başladı. Metin Boğmalık 15. kattaki demirleri vince yüklüyor, ağabeyi de üst kattan demirleri vinçle çekiyordu. Metin Boğmalık saat tam 12.15’te vince yüklediği demirleri düzeltmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Metin Boğmalık sağlık ekipleri geldiğinde hayatını kaybetmişti. Ambulanstaki doktor baygınlık geçiren ağabey Veysel Boğmalık’a müdahale etti. Metin Boğmalık’ın cenazesi 3 saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ölümle burun buruna çalışıyoruz

Kazanın ardından genç işçinin ailesi şantiye alanına geldi. İnşaata çalışan diğer işçiler ise yaklaşık 3 saat yerde kalan Metin Boğmalık’ın cenazesini izledi. Hayatını kaybeden genç işçinin akrabası Eyüp Karaman “Metin ağabeyi ile aynı inşaatta çalışıyordu. Ağabeyi yukarıdan vince talimat veriyor. Bu sırada kardeşi de aşağıda demirleri vince bağlıyor. Bu sırada Metin dengesini kaybederek yere düşmüş” dedi. İnşaatta çalışan diğer işçiler ise “Metin’in koruma kemeri olsaydı aşağıya düşmezdi. Biz de aynı şartlarda çalışıyoruz. Her an ölümle burun burunayız” dedi.

Metin Boğmalık'ın bir süre önce Ordu'dan ağabeyi Veysel Boğmalık ile birlikte İstanbul'a çalışmaya geldiği ve bekar olduğu öğrenildi.