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İnşaatın 5'inci katından düşen sıvacı öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen sıva ustası Engin Afşar, yaşamını yitirdi

24 Ekim 2017 18:39

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, çalıştığı inşaatın 5\'inci katından düşen sıva ustası Engin Afşar, yaşamını yitirdi.
Olay, Çorlu\'nun Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir inşaatta sıvacı olarak çalışan Engin Afşar, binanın 5\'inci katında bulunan makineyle yukarıya yük çektiği sırada makinenin yerinden çıkması sonucu aşağıya düştü. Olayı gören diğer çalışanların çağırdığı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Afşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Afşar\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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