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İnşaatın 4'üncü katına çıkan kadın, intihara kalkıştı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da N

18 Ağustos 2018 19:35

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da N.E. (25) adlı kadın, inşaat halindeki bir binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi 3\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma giren N.E., inşaat halindeki bir binanın 4\'üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve yakınlarının da gelmesiyle ikna edilen N.E., bulunduğu yerden indirildi. N.E., ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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